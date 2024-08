Legendäre Magnetschwebebahn Eisenbahnmuseum Bochum will Transrapid-Prototypen ausstellen

Das Eisenbahnmuseum Bochum will noch in diesem Jahr den Prototypen der Magnetschwebebahn Transrapid 07 präsentieren. Man erwerbe den Prototypen, der derzeit noch im Innovationszentrum des Baukonzerns Max Bögl in Sengenthal in der Oberpfalz (Bayern) steht, zum symbolischen Preis von einem Euro, teilte das Museum am Donnerstag mit. Das Unternehmen Max Bögl hatte seit den 1990er Jahren am Bau des Fahrwegsystems für den Transrapid mitgewirkt und inzwischen ein eigenes Magnetbahn-System für den Nah- und Güterverkehr entwickelt.