Nach Erdbeben in Marokko Ratloses Schweigen und entschlossenes Handeln auf der Ellerstraße

Einige Meter weiter stehen zwei Männer in einem Geschäft und ordnen ihre Ware. Auch sie haben einen Zettel mit dem Spendenaufruf an ihrem Schaufenster angebracht. Auch sie wollen ihre Namen nicht nennen. Sie wirken überrascht, dass sich jemand in Düsseldorf für das Erdbeben in Marokko interessiert. Für sie ist es selbstverständlich zu helfen, auch wenn sie keine direkten Verwandten oder Bekannten in den betroffenen Gebieten haben. Doch einer von ihnen hat mit jemandem telefoniert, der vor Ort ist. Die Versorgung der betroffenen Menschen mit Nahrungsmitteln sei gut, sagt er. „Was die Menschen brauchen sind Zelte“, fügt er an. Viele, deren Wohnungen zerstört wurden, leben und schlafen unter freiem Himmel. Einige auch, weil sie Angst vor weiteren Erdbeben haben. Die beiden Männer sind sich einig, dass weitere Hilfe notwendig sein wird. „Das ist nicht von heute auf morgen erledigt“, sagen sie.