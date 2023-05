Mafia-Experte Sandro Mattioli „Die Mafia hat sich seit Jahrzehnten in NRW niedergelassen“

Mattioli Das hängt davon ab, wie man Gefahr definiert. Wenn man die Gefahr für Leib und Leben in den Fokus nimmt, dann schätze ich sie nicht sonderlich hoch ein, weil die 'Ndrangheta aus Duisburg gelernt hat und sich erst einmal zurückhält mit Blutvergießen und Kapitalstraftaten. Komplexer betrachtet muss man sagen: Die 'Ndrangheta will vor allem vom Staat profitieren. Dadurch haben wir eine andere Gefahrenlage, auf die wir nicht richtig vorbereitet sind. Gerade weil sie unauffällig im Verborgenen agieren, sind sie gefährlicher, weil kein Bewusstsein für die Gefahr da ist. In Italien hatten wir die Situation, dass eine Supermarkt-Kette von der Mafia infiltriert worden war. Die 'Ndrangheta hat ein Interesse daran, in Wirtschaftsbereiche einzudringen, um möglichst viel Profit rauszuholen – davor müssen wir uns schützen. Auch vor Geldwäsche, die über deutsche Unternehmen läuft. Das ist leider eine Gefahr, die man in Deutschland nicht auf dem Schirm hat.