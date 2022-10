Identität noch unklar : Männliche Leiche aus dem Rhein bei Bonn geborgen

Bonn Passanten haben am Freitag einen leblosen Körper im Wasser in Höhe der Kennedybrücke entdeckt und die Polizei verständigt. Die Rechtsmedizin wird den Leichnam jetzt untersuchen.

In Bonn ist am Freitag ein Mann tot von Polizei und Feuerwehr aus dem Rhein geborgen worden. Passanten hätten den Beamten den leblosen Körper im Wasser in Höhe der Kennedybrücke gemeldet, teilte die Polizei mit. Weitere Details, die Identität des Mannes und die Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Leiche werde in der Rechtsmedizin genauer untersucht, hieß es.