Hier kann man einen Blick erhaschen Höchste Sicherheitsstufe wegen Präsident Macrons Besuch in Münster

Auch einige Gegendemonstrationen sind während des Macron-Besuchs in Münster geplant. Friedensaktivisten protestieren gegen europäische Waffenlieferungen an die Ukraine, Kernkraftgegner protestieren gegen den Ausbau der Atomkraft in Frankreich. „Wir rechnen mit mehreren hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmern“, sagte Polizeisprecher Jan Schabacker. „Es gibt bislang keinerlei Hinweise auf Störungen. Wir gehen von einem friedlichen Verlauf aus.“