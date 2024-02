Neue Partei auf Ausflugsschiff gegründet Versteckspiel um Maaßen und seine Werteunion in Remagen

Am Wasserwerk wächst die Demonstration auf etwa 80 Teilnehmer an. Viele Passanten schließen sich ihr kurzentschlossen an. Auch die Polizei ist wieder zur Stelle. Später berichtet ihr Sprecher Frank Piontek von einem friedlichen und störungsfreien Verlauf des Treffens der Werteunion. Unter den Demonstranten ist auch immer noch Linken-Ratsherr Jürgen Repschläger, der die Kundgebung und Demonstration gegen die Wertunion mitorgansiert hat. Er hätte vor allem am Morgen in Bad Godesberg mehr Teilnehmer erwartet, sagt er etwas enttäuscht mit Blick auf die Demonstration auf dem Bonner Markt gegen Rechtsextremismus und für den Erhalt der Demokratie im Januar. Dort hatten rund 30.000 Menschen teilgenommen – erwartet hatten die Veranstalter rund 1000. „Der Kampf gegen Rechtsextremismus darf nie aufhören, es ist eine Alltagsaufgabe“, so Repschläger. Kurz nach 13 Uhr, als die Godesia dem Schiffsradar zufolge an Remagen vorbeifährt, harren nur noch wenige Protestler am Wasserwerk aus.