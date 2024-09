Start-up aus Bocholt Eine Lösungsliste für jedes Alltagsproblem

Listen liebt jeder: Ob nun die besten Filme, Platten oder Bücher, die schönsten Reiseziele oder die langlebigsten Autos aufgeführt werden, man gleicht gerne ab, verschafft sich einen schnellen Überblick. Warum also nicht das allgemeine Faible für Listen übertragen auf die wesentlichen Dinge des Alltags, dachte sich Lukas Sieverding. Was die Waschsymbole in der Kleidung bedeuten, wie man einen Kühlschrank befüllt, welche Grundlagen in der Küche hilfreich sind – alles kompakt in überschaubaren Listen zusammengefasst. Aus der Idee entstand das Start-up Listenwissen.de, eine Marke, mit der Sieverding sich eine berufliche Existenz aufbauen will.