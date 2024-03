SEK-Einsatz beendet Verdächtige in Aachener Klinik durch Polizeischüsse schwer verletzt

Später sagte Polizeisprecher Müller, es werde geprüft, ob der Vorfall in Aachen in Verbindung mit einem Wohnungsbrand in Eschweiler stehe. Dort hatte ein Feuer am Nachmittag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vernichtet. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. „Die Wohnungsinhaberin wird verdächtigt, den Brand selbst gelegt zu haben“, heißt es im Polizeibericht. Ermittler hätten einen entsprechenden Brief gefunden.