Gebiet weträumig abgesperrt Großeinsatz in Aachen – Frau verschanzt sich in Krankenhaus

Die „verdächtige Person“, die am Montagabend in einer Aachener Klinik einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst hat, ist eine 65 Jahre alte Frau. Die Frau habe am Nachmittag das Krankenhaus betreten, teilte die Polizei am Montagabend mit. Kurz danach sei Rauch im „Nahbereich“ der Frau festgestellt worden. Die 65-Jährige habe sich in einem Raum in dem Krankenhaus verschanzt. Zuvor hatte die Polizei eine „mögliche Bedrohungssituation“ in einem Aachener Krankenhaus bestätigt.