Gewalttat in Freudenberg: Luise starb an Messerstichen – zwei Mädchen gestehen Tat

Nach der ersten Anhörung der Mädchen, die zwölf und 13 Jahre alt seien, seien Widersprüche zwischen den Aussagen der Kinder und Zeugenaussagen sowie Ermittlungsergebnissen aufgetaucht. Bei einer weiteren Befragung am Montag mit den Eltern und einem Psychologen haben die Kinder demnach die Tat zugegeben. Die Mädchen seien nun an einem „geschütztem Ort“. Laut Mannweiler wurden die beiden Tatverdächtigen in die Obhut des Jugendamts übergeben.