So ist die Lage in Düsseldorf und Köln/Bonn Lufthansa-Warnstreik ist auch in NRW angelaufen

Wegen des bundesweiten Warnstreiks beim Lufthansa-Bodenpersonal sind am Dienstagmorgen auch an den NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn Flüge annulliert worden. Am Düsseldorfer Flughafen habe sich „weit über die Hälfte der Belegschaft“ an den Aktionen beteiligt, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstagmorgen. Laut Online-Auskunft des Flughafens fallen dort alle 17 Lufthansa-Verbindungen nach Frankfurt und München aus. Am Flughafen Köln-Bonn wurden fünf von sieben Verbindungen gestrichen.