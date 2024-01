Ermittlungserfolg Polizei enttarnt „bösen Mönch aus Lützerath“

Die Gewerkschaft der Polizei in Sachsen-Anhalt hatte im vergangenen Jahr das Verhalten der aggressiven Demonstrationsteilnehmer scharf verurteilt. „Wann hat die Menschlichkeit aufgehört zu existieren? Wann begann der Hass auf Einsatzkräfte zu siegen?“, schrieb die Gewerkschaft auf ihrer Facebookseite. „Einen Menschen in einer schutzlosen und hilfsbedürftigen Situation zu verhöhnen, zu schmähen, sich über ihn zu stellen und ihn auch noch umzustoßen, ist an Unmenschlichkeit, an Verachtung und Niedertracht nicht mehr zu überbieten“, so die Gewerkschaft der Polizei Sachsen-Anhalt. Der Anblick der Bilder mit den verletzten Kollegen machten fassungslos. „Feigheit und Hinterhältigkeit legitimieren keinerlei Protest“, so die Gewerkschaft weiter.