Diskussion um Gewalt bei Großdemo Zahl verletzter Aktivisten korrigiert

Ein Sprecher des Kreises Heinsberg erklärte, zur Zahl der Schwerverletzten könne keine verlässliche Aussage getroffen werden, da nicht bekannt sei, wie viele durch den Rettungsdienst transportierte Patienten stationär in den Krankenhäusern aufgenommen werden mussten und was die medizinische Bewertung in den unterschiedlichen Fällen ergeben hätte. Einen so genannten Massenanfall von Verletzten habe es nicht gegeben. „Insgesamt wurden am Samstag im Zusammenhang mit der Großdemonstration in Lützerath nach unseren Erkenntnissen 14 Patienten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht“, erklärte der Sprecher. Unter den Verletzten seien Demonstrationsteilnehmer und Polizisten gewesen. Schwerstverletzte oder Menschen mit lebensbedrohlichen Verletzungen habe es nach Erkenntnissen des Kreises nicht gegeben.