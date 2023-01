Räumung für Tagebau Youtuber Rezo ruft zu Teilnahme an Demo in Lützerath auf

In Lützerath steht die Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Dorfes an. Aber noch immer sind dutzende Aktivisten vor Ort, die gegen den Abriss der Gebäude und den Kohleabbau demonstrieren. Bereits in den vergangenen Tagen schlossen sich Prominente wie Greta Thunberg wollen am Samstag vor Ort an der Demo teilnehmen. Nun äußert sich auch einer der größten deutschen Youtuber zu den Demos: Auf Instagram hat Rezo am Donnerstag ein Video veröffentlicht, in dem er seine Follower dazu aufruft, sich an den Protesten in Lützerath zu beteiligen. „Wenn Lützerath fällt, dann war es das praktisch auch mit den Klimazielen“, sagt Rezo darin. Es sei „unfassbar wichtig“, dass der Abbau von Braunkohle in Lützerath durch den Energieversorgungskonzern RWE verhindert werde.