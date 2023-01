Dörfler zeigen sich solidarisch „Ich wünsche mir, dass Lützerath bleibt“

Das heißt aber auch, dass die Abbruchkante des Tagebaus noch näher an Kuckum und die umliegenden Dörfer heranrückt. Diese sind zwar gerettet, müssen sich aber in der unmittelbaren Nachbarschaft zu den Riesenbaggern quasi neu erfinden. Sind doch die meisten Dörfler im Laufe der Jahre auf die Angebote von RWE eingegangen und fortgezogen, überwiegend in nahegelegene Neubaugebiete, die den Namen der alten Orte tragen, nur mit dem Zusatz „neu“. In Kuckum zum Beispiel leben von einst rund 450 Einwohnern nur noch etwa 50, plus derzeit rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine. Dresen ist aber fest davon überzeugt, dass das Dorf schnell wieder aufblühen könnte. „Wenn die Häuser freigegeben würden, wären die schnell wieder bewohnt“, erzählt sie. „Ich treffe bei Spaziergängen immer wieder Menschen, die mich fragen, ob man hier Häuser kaufen kann, viele klingeln sogar bei mir an und erkundigen sich danach.“