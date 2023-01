Auseinandersetzungen mit Polizei in Lützerath „Du bist nicht allein“ – erste Aktivistin wird abgeführt

Lützerath · In Lützerath ist es am Montag zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und der Polizei gekommen. Wie eine junge Frau in weißem Overall von einer drei Meter hohen Blockade geholt wurde und was sie während ihrer Abführung sagte.

02.01.2023, 19:02 Uhr

Die Aktivistin wird von Höhenkletterern der Polizei von einer Blockade geholt. Foto: dpa/Thomas Banneyer