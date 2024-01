Ein Jahr nach Räumung des Weilers So viele Straftaten wurden in Lützerath begangen

Kostenpflichtiger Inhalt Die meisten Straftaten wurden am 14. Januar 2023 am Rande einer Großdemonstration begangen. Eine Gruppe von rund 5000 gewaltbereiten Personen, darunter viele Linksautonome aus dem ganzen Bundesgebiet, hatte sich vom eigentlichen Demonstrationsgeschehen gelöst und war auf das von der Polizei zu diesem Zeitpunkt bereits geräumte und abgesperrte Lützerath gestürmt. Dabei durchbrachen sie gewaltsam zwei Polizeiketten und griffen Polizisten gezielt an. Beispielsweise schlug ein Gewalttäter mit einer Eisenstange dreimal auf einen Polizisten ein – auch als dieser schon am Boden lag. Allein an diesem Tag gab es 271 Strafanzeigen,134 Straftäter wurden identifiziert, 72 Straftaten konnten bisher aufgeklärt werden. Die Aufklärungsquote von diesem Tag liegt derzeit bei 27 Prozent.