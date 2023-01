Hier wird die erste Aktivistin abgeführt „Du bist nicht allein“

Lützerath · In Lützerath ist es am Montag zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und der Polizei gekommen. Wie eine junge Frau in weißem Overall von einer drei Meter hohen Blockade geholt wurde und was sie während ihrer Abführung sagte.

02.01.2023, 19:02 Uhr

Die Aktivistin wird von Höhenkletterern der Polizei von einer Blockade geholt. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Als sie von den Polizisten weggetragen wird, rufen ihr andere Aktivisten zu, dass sie nicht allein sei. „Ihr auch nicht“, schreit sie zurück, während die Uniformierten sie unter den Armen gepackt halten. Die junge Frau, die unter einem weißen Overall steckt, lässt sich ohne Widerstand abführen – auch Beleidigungen in Richtung Polizei sind von ihr nicht zu vernehmen. Die junge Frau ist die erste von insgesamt drei Aktivisten gewesen, die am Montag von der Polizei festgesetzt worden sind. „Aber sie sind jetzt alle wieder frei“, so eine Sprecherin der Szene am Abend, die für den Erhalt des Dorfes in Erkelenz kämpft und diesen besetzt hält. Die junge Aktivistin, die sich widerstandslos abführen ließ, ist zuvor von Höhenrettern von der etwa drei Meter hohen Hauptblockade, die am Ortseingang zu Lützerath aufgebaut und die zu einem bildlichen Symbol des Widerstands der Aktivisten geworden ist, heruntergeholt worden. Dafür hatte die Polizei zunächst die Straße vor der Blockade mit einem Räumfahrzeug von dort aufgestellten Pflastersteinen geräumt. Dasselbe Fahrzeug hob dann zwei Höhenretter mit einem Kran hoch auf die Blockade. Die Aktivistin beobachtete alles in Ruhe und zog sich dann auch widerstandlos einen Sicherheitsgurt an, mit dem sie zurück auf den Boden abgelassen wurde. Dabei reckte sie den rechten Arm in die Höhe – als Zeichen des Widerstands. Vor der demnächst anstehenden Räumung des Dorfes Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier kam es den Tag über zu Rangeleien zwischen Polizisten und Klimaaktivisten. Die Aktivisten warfen Böller, Flaschen und Steine. Ein Polizeisprecher sagte, es werde wegen der Böller- und Steinwürfe ein Strafverfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet. Zuvor hatten sich Aktivisten auf der Zufahrtsstraße nach Lützerath hinter einer brennenden Barrikade positioniert.

(csh)