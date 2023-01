Erneuter Protest um Erhalt Lützeraths Aktivisten besetzen Schaufelradbagger – weitere Ziele im Visier

Die Aktivisten führen eine Liste mit acht potenziellen Angriffszielen im Tagebau, um Kräfte der Polizei von Lützerath wegzulocken. Sie selbst bezeichnen diese Ziele als Aktionsmöglichkeiten. Dazu zählen das Abschalten von Pumpen im Tagebaufeld, von denen es in der Region mehr als 1000 geben soll und die dafür sorgen, dass der Tagebau nicht mit Wasser vollläuft. Auch Sitzblockaden an zentralen Zufahrten und das Blockieren von Förderbändern sei sehr effektiv, um die Bagger direkt zu stoppen, sagen sie. Auch Baggerbesetzungen und Blockaden der Nord-Süd-Kohlebahn, die in der Vergangenheit schon immer wieder von Aktivisten attackiert wurde, seien hilfreich. Zudem könne man den Protest direkt zu RWE tragen und Kraftwerke in Neurath, Niederaußem und Weisweiler blockieren. Dazu heißt es in dem Acht-Punkte-Plan: „Protest dort, wo Kohle verbrannt wird, gibt immer gute Bilder und kommuniziert der Öffentlichkeit, worum es geht.“