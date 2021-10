Großeinsatz in Lütgendortmund : Fünf Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Fünf Verletzte nach Feuer in Mehrfamilienhaus

Großeinsatz in Lütgendortmund

Dortmund Zwei Kinder und drei Erwachsene wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Feuers ist noch nicht geklärt.

Zu einem Großeinsatz rückte am Abend die Dortmunder Feuerwehr aus. Gegen 19:20 Uhr wurde sie zu einem Wohnungsbrand in der Westricher Straße im Dortmunder Ortsteil Lütgendortmund gerufen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Vorder- und Rückseite der Erdgeschosswohnung. Mehrere Personen kamen den Helfern durch ein völlig verrauchtes Treppenhaus entgegen.

In der Wohnung über der Brandwohnung waren drei Personen vom Rauch eingeschlossen. Die Einsatzkräfte rückten in mehreren Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Drei Menschen wurden mit sogenannten Fluchthauben gerettet. Gleichzeitig bekämpften die Wehrleute das Feuer im Erdgeschoss.