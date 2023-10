Einsatz in Lünen Streit um Pullover – 48-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Der 68-Jährige habe mit einem 65-jährigen Bekannten zusammen Alkohol konsumiert, als es zum Streit gekommen sei, sagte Staatsanwältin Maribel Andersson am Montag in Dortmund. Die Wege der Männer hätten sich zunächst getrennt, doch dann sei der 48-jährige Lüner in die Wohnung des 65-Jährigen eingedrungen.