Nach Streit Mann bricht nach Messerverletzung in Innenstadt von Lünen zusammen

Mit einer lebensgefährlichen Messerverletzung ist in Lünen ein 41 Jahre alter Mann aus einem Haus geflüchtet und in der Innenstadt zusammengebrochen. Ersthelfer und alarmierte Mitarbeiter des Rettungsdienstes eilten in der Fußgängerzone herbei und kümmerten sich um den Schwerverletzten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Mann wurde in einem Krankenhaus operiert. Lebensgefahr bestand den Angaben zufolge am Mittwoch nicht mehr.