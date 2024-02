„Sehr tragischer Unfall“ Junge stürzt in Lünen zwölf Meter tief – aus viertem Stock

Der Junge habe am Montagnachmittag das verschlossene Fenster öffnen können, sei auf den Sims gelangt und abgestürzt, schilderte ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Dienstag auf Anfrage. Ein Rettungshubschrauber sei angefordert worden, der Vierjährige wurde notärztlich versorgt und kam dann mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Dort wurde er operiert.