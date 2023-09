Nach Tat in Lünen Ex-Freund nach Messerattacke auf Frau mit Baby festgenommen

Lünen/Nottuln · Er soll am 27. August in einem Park in Lünen auf die Frau und das gemeinsame Baby getroffen sein. Zunächst soll es einen Streit zwischen den beiden gegeben haben, der dann schließlich eskalierte.

13.09.2023, 16:19 Uhr

In Lünen ist ein Mann nach einer Messerattacke festgenommen worden. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Zweieinhalb Wochen nach einem Messerangriff auf eine 27-Jährige mit ihrem Säugling in Lünen hat die Polizei den gesuchten Ex-Partner als Tatverdächtigen festgenommen. Einsatzkräfte fanden den 31-Jährigen am Mittwoch in seinem Wohnort Nottuln. Laut Mitteilung wirft die Staatsanwaltschaft ihm versuchten Mord vor. Er soll den Polizeiangaben zufolge am 27. August in einem Park in Lünen auf die Frau und das gemeinsame Baby getroffen sein. Zunächst habe es einen Streit gegeben, schließlich habe der Mann ein Messer gezogen und mehrfach auf seine ehemalige Partnerin eingestochen. Als sie versucht habe, den Säugling zu schützen, sei sie zu Boden gefallen. Der Mann habe nochmals zugestochen und sei geflüchtet. Die Frau wurde schwer verletzt. Seither wurde nach ihm gefahndet. Der 31-Jährige ist laut den Ermittlern einschlägig wegen anderer Gewaltdelikte gegen die Frau bekannt.

(kag/dpa)