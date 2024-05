Sexueller Missbrauch von Kindern Dreieinhalb Jahre Haft für Lünens Ex-Vize-Bürgermeister

Unmittelbar nach der Urteilsverkündung hoben die Richter am Dienstag den Haftbefehl gegen Wolski auf. Nach über 200 Tagen in Untersuchungshaft ist der Ex-Politiker also vorerst wieder ein freier Mann. Die Richter begründeten diesen Schritt damit, dass nunmehr keine Haftgründe wie Flucht- oder Verdunkelungsgefahr mehr gegeben seien. Angesichts der bereits erlittenen Untersuchungshaft sei der verbleibende Strafrest nicht mehr besonders groß. Wolski wird diesen Rest nach der Rechtskraft des Urteils antreten müssen. Die Richter rieten dem Angeklagten in der Urteilsbegründung dringend dazu, sein sexuelles Interesse an präpubertären Jugendlichen mit therapeutischer Hilfe anzugehen.