Nach noch ausstehenden Plädoyers : Termin für Urteil im Lügde-Prozess steht fest

Foto: dpa/dpa/Bernd Thissen 7 Bilder Missbrauchsprozess um Fälle in Lügde startet.

Detmold Im Prozess um den hundertfachen Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde will das Landgericht Detmold am 5. September sein Urteil verkünden. Zuvor werden noch Plädoyers gehört.

Wie das Gericht am Montag weiter mitteilte, sollen zuvor am 30. August die verbleibenden Plädoyers gehört werden. An diesem Freitag der kommenden Woche haben noch weitere Nebenklägervertreter die Möglichkeit für ihr Schlusswort. Auch die Verteidiger der beiden Angeklagten müssen dann noch plädieren. Wie ein Gerichtssprecher sagte, sollen die Schlussworte unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesprochen werden. Für die Urteilsverkündung seien dann wieder Zuschauer und Pressevertreter im Saal zugelassen.

Andreas V. (56) aus Lügde und Mario S. aus Steinheim (34) sollen über viele Jahre hinweg auf dem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen an der Grenze zu Niedersachsen Minderjährige schwer sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben. In ihren bereits am vergangenen Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehaltenen Plädoyers hatte die Staatsanwaltschaft für den 56-Jährigen V. eine Freiheitsstrafe von 14 Jahren, für den 34-jährigen Mario S. zwölf Jahre und sechs Monaten gefordert. Für beide Männer verlangte die Anklage zudem anschließende Sicherungsverwahrungen.

(mba/dpa)