Neue Erkenntnisse : Schon vor 17 Jahren gab es einen konkreten Missbrauchs-Verdacht im Fall Lügde

Lügde Der Hauptverdächtige im Missbrauchsfall von Lügde hätte möglicherweise schon vor knapp 20 Jahren gestoppt werden können. Behörden sollen Hinweisen nicht nachgegangen sein.

Zwei Jahre später bekräftigte der Vater des Mädchens den Recherchen zufolge die Vorwürfe gegen Andreas V. vom Campingplatz Lügde. Daraufhin sei ein offizielles Verfahren eingeleitet und an die zuständige Staatsanwaltschaft Detmold weitergegeben worden. Was daraus wurde und ob überhaupt ermittelt wurde, wolle die Staatsanwaltschaft Detmold jedoch nicht sagen.

Auf einem Campingplatz im lippischen Lügde sollen mehr als 40 Kinder zwischen vier und 13 Jahren über Jahre hinweg sexuell missbraucht worden sein. Die Missbrauchsserie von Lügde im Kreis Lippe war Ende Januar bekannt geworden. In der Folgezeit wurden eine ganze Reihe von Ermittlungspannen und Behördenfehler in dem Fall offenkundig. Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen drei Männer am Landgericht Detmold.