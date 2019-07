Missbrauchsfall Lügde : 49-Jähriger zu zweijähriger Bewährungsstrafe verurteilt

Detmold Erstes Urteil im Missbrauchsfall Lügde: Wegen Anstiftung und Beihilfe zum sexuellen und schweren Missbrauch von Kindern hat das Landgericht Detmold einen 49-Jährigen am Mittwoch zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Die Vorsitzende Richterin sparte nach dem Urteil nicht mit harschen Worten. „Die Taten waren schäbig und menschenverachtend“, sagte Anke Grudda, nachdem sie am Mittwoch im Missbrauchsfall Lügde das erste Urteil verkündet hat. Die Juristin wollte damit am Ende klarmachen, dass die ausgesprochene Bewährungsstrafe für Heiko V. alles andere als ein Freispruch ist. Das Landgericht verurteilte den 49-Jährigen aus Stade in Niedersachsen zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung - und verband strenge Auflagen mit dieser Entscheidung. So muss sich Heiko V. einer Therapie unterziehen.