Amtsgericht Detmold : Prozess gegen Angeklagten im Missbrauchsfall Lügde eingestellt

Detmold Das Amtsgericht Detmold hat am Donnerstag einen Prozess gegen einen Angeklagten im Missbrauchsfall Lügde nach kurzer Verhandlung eingestellt. In einem anderen Verfahren legte die Staatsanwaltschaft Revision gegen eine Bewährungsstrafe ein.

Die Anklagen gegen die Hauptbeschuldigten im Missbrauchsfall Lügde werden wegen der Schwere der Straftaten in der höheren Instanz am Landgericht Detmold verhandelt. Der Prozess gegen zwei Männer aus Lügde (56) und Steinheim bei Höxter (34) wegen hundertfachen und schweren sexuellen Kindesmissbrauchs wird am 1. August fortgesetzt.