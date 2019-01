Trio beging mehr als 1000 Einzeltaten: 23 Kinder über Jahre auf Campingplatz in NRW missbraucht

Detmold Tatort Campingplatz: Mindestens 23 Kinder sollen sexuell missbraucht worden sein. Die Ermittler sprechen von 1000 Einzeltaten und 13.000 kinderpornografischen Dateien. Drei Männer sitzen in U-Haft.

Der Hauptverdächtige lebte in einer Hütte auf dem Campingplatz Eichwald in Lügde, wo ein Großteil der Taten passiert sein soll. Der 56-Jährige soll dort mit seiner Pflegetochter gewohnt haben. Es gehe um mehr als 1000 Einzeltaten, sagte der Leiter der Ermittlungskommission Camping, Gunnar Weiß, am Mittwoch in Detmold. Die Opfer seien 4 bis 13 Jahre alt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es noch weitere Opfer gebe. „Wir haben noch einen Haufen Arbeit vor uns“, sagte Weiß. Lügde liegt im Kreis Lippe an der Grenze zu Niedersachsen.