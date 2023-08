Vier Jahre nach Urteil Entschädigung für Lügde-Opfer immer noch nicht abgeschlossen

Insgesamt seien 34 Anträge in NRW gestellt worden; weitere Anträge in Niedersachsen kämen dazu. Von den 34 NRW-Anträgen seien 16 bewilligt worden. In drei Fällen wurde die Heil- und Krankenbehandlung der Betroffenen mitfinanziert, in 13 Fällen bekamen die Opfer Entschädigungszahlungen. Insgesamt seien 146.000 Euro an Entschädigungen ausbezahlt worden, so der LWL.