Rettungseinsatz in Lüdenscheid : 16 Verletzte durch Wespenstiche an Schule

16 Verletzte durch Wespenstiche an Schule

Rettungseinsatz in Lüdenscheid

Lüdenscheid An einer Gesamtschule in Lüdenscheid mussten 16 Kinder nach einer Wespen-Attacke von Rettungskräften behandelt werden. Mehrere mussten ins Krankenhaus, ein Kind wurde gleich fünf Mal gestochen.

Aggressive Wespen haben am Montag an einer Gesamtschule in Lüdenscheid 16 Kinder verletzt. Das teilte ein Sprecher der Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises mit. Eine Sprecherin der Stadt Lüdenscheid sagte auf Anfrage, dass es sich bei den betroffenen Personen um Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren handelt.