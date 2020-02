Nach Fahndung in Lüdenscheid : Vermisste Frau tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Lüdenscheid Seit Freitag ist eine 60-Jährige aus Lüdenscheid vermisst worden. Nun wurde ihre Leiche gefunden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Lüdenscheiderin hatte nach Angaben ihres Ehemannes am vergangenen Freitagabend das Haus in unbekannte Richtung verlassen, so die Polizei. Am Sonntagmittag hatte er sie als vermisst gemeldet.