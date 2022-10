„Entscheidender Schritt“ : Vergabe zur Sprengung der A45-Talbrücke Rahmede abgeschlossen

Die Talbrücke Rahmede. (Archivfoto) Foto: dpa/Dieter Menne

Lüdenscheid Für die geplante Sprengung der maroden Rahmede-Talbrücke an der Sauerlandlinie A45 ist das Vergabeverfahren laut Bundesverkehrsministerium abgeschlossen. „Das ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Ersatzneubau“, sagte Verkehrsminister Volker Wissung (FDP) am Dienstag in Berlin.

Nun könne die „Detailplanung für den Sprengabbruch“ beginnen. Die Sprengung der Autobahnbrücke bei Lüdenscheid ist für den 18. Dezember vorgesehen. Die Brücke liegt an einer deutschlandweit wichtigen Verkehrsachse zwischen Ruhrgebiet und Frankfurt am Main.

Die Rahmede-Talbrücke auf der A45 - der wichtigsten Verbindung zwischen dem Ruhrgebiet und Frankfurt am Main - war im vergangenen Dezember gesperrt worden, nachdem schwerwiegende Schäden entdeckt worden waren. Dies sorgt für überlastete Ausweichstrecken. Im August hatte es Streit zwischen Wissing und seinem NRW-Ressortkollegen Oliver Krischer (Grüne) darüber gegeben, ob das Vorhaben schnell genug voran getrieben werde. Kürzlich waren dann Zweifel aufgekommen, ob der Termin im Dezember eingehalten werden könne.

Laut Westfalen-Niederlassung der Autobahn GmbH geht der Auftrag zum Sprengabbruch der Talbrücke an das Unternehmen Heitkamp Umwelttechnik GmbH. Und die Firma Liesegang sei als einer der Nachunternehmer für die Sprengung verantwortlich.

Wissing sagte laut Mitteilung: „Bald wird für alle sichtbar, dass es zügig vorangeht.“ Parallel werde weiter mit Hochdruck an Planung und Bau der neuen Brücke gearbeitet.

(kag/dpa)