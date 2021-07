Fall in Lüdenscheid : Tod im Treppenhaus – Leichnam obduziert

Fall in Lüdenscheid

Lüdenscheid Im Falle eines gewaltsam ums Leben gekommenen Mannes aus Lüdenscheid wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Das ist Ergebnis der Obduktion.

Der 58 Jahre alte Mann war am Donnerstag mit schweren Kopfverletzungen in einem Mehrfamilienhaus gestorben. Das Ergebnis der Obduktion des Leichnams teilte die Polizei im Märkischen Kreis am Freitag mit.