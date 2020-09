Aufruhr in Lüdenscheid : CDU-Beigeordneter wechselt zur AfD – Abwahl droht

Lüdenscheid Thomas Ruschin ist in Lüdenscheid Beigeordneter der CDU – eigentlich. Nun hat der Politiker jedoch ein Eintrittsgesuch bei der AfD in Berlin gestellt.

Am Montag gegen 18 Uhr gab der CDU-Beigeordnete seine Entscheidung auf Facebook bekannt: „Da ich aber weiterhin politisch aktiv sein möchte und die Parteien eine wichtige Rolle in unserer Verfassung einnehmen, habe ich nunmehr meinen Eintritt in die Partei Alternative für Deutschland (AfD) erklärt“, schreibt er dort. In den Zeilen davor erklärt Ruschin seine Beweggründe. „Mittlerweile muss ich jedoch feststellen, dass die Transformation der CDU eine atemberaubende Geschwindigkeit erreicht hat und diese Partei in meinen Augen jetzt eine linke, bzw. linksliberale Agenda verfolgt. Noch nie habe ich in kürzester Zeit so viele Situationen erlebt, in denen ich grundlegend mit den Akteuren von CDU und CSU nicht mehr übereinstimmte“, schreibt Ruschin weiter.