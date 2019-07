Sicherheitsgurt mit Schraube weggebunden : Polizei zieht Transporter mit 36 Mängeln aus dem Verkehr

Iserlohn Überall Rost, kaum Lenkung und kaum Bremsvermögen - das sind nur ein paar der Mängel, die Polizisten in Lüdenscheid an einem Transporter fanden. Der Fahrer muss mit mehreren hundert Euro Strafe rechnen.

Polizisten haben im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid einen Transporter mit 36 technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Bei der Überprüfung durch einen Sachverständigen auf Rost blieb sogar der Hammer in der Karosserie des Fahrzeugs stecken, wie die Polizei am Mittwoch in Iserlohn mitteilte. Zu der umfangreichen Mängelliste zählten zudem eine schadhafte Lenkung, ungenügende Bremskraft und nicht ausreichend befestigte Federbeine.