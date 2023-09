Vorfall in Lüdenscheid Polizei ermittelt wegen Posts mit falschen Pädophilie-Vorwürfen

„Nach eingehender Prüfung der Polizei“ gebe es „keine Hinweise auf ein Fehlverhalten des hilfsbereiten Mannes“, schrieben die Beamten am Freitagabend. Er habe am Donnerstagnachmittag in Lüdenscheid einem weinenden Kind angeboten, es ein Stück im Auto mitzunehmen. Das Kind sei freiwillig eingestiegen. Sekunden später habe ein Auto gehalten und ein 35-Jähriger habe den Fahrer als „pädophile Sau“ beleidigt, ihm ins Gesicht gespuckt und massiv gegen eine Tür des Fahrzeugs getreten. Das zehnjährige Kind sei zwischenzeitlich ausgestiegen.