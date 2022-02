Technische Voraussetzungen erfüllt : Marode Rahmede-Brücke bei Lüdenscheid an A45 wird gesprengt

Marode Rahmede-Brücke bei Lüdenscheid an A45 wird gesprengt

Lüdenscheid Seit Anfang Dezember ist die A45 im Sauerland als zentrale Verkehrsachse zwischen Nord- und Süddeutschland unterbrochen. Grund ist die marode Talbrücke Rahmede. Die spannende Frage - wird sie abgebaut oder gesprengt - ist nun nach Wochen entschieden.

Die marode Autobahnbrücke Rahmede bei Lüdenscheid auf der wichtigen Nord-Süd-Achse A45 wird Bundesverkehrsminister Volker Wissing zufolge gesprengt. „Heute kam die Nachricht, dass die technischen Voraussetzungen für eine Sprengung der Talbrücke Rahmede vorliegen. Diese Chance zur Beschleunigung greifen wir für die Region auf“, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Die Entscheidung pro Sprengung sei nun gefallen, sagte eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums. Die Nachricht an Wissing, dass die Voraussetzungen dafür gegeben seien, kamen nach ihren Angaben vom der Autobahn GmbH des Bundes. Am Donnerstag werde der Minister gemeinsam mit der Autobahn GmbH über weitere Einzelheiten und Maßnahmen informieren.

Seit 2. Dezember ist die Talbrücke im Sauerland voll gesperrt - und damit zugleich eine zentrale Route von Dortmund nach Hessen und nach Bayern unterbrochen. Anwohner vor allem in Lüdenscheid sowie Unternehmen in der bundesweit bedeutenden Wirtschaftsregion Südwestfalen sind stark getroffen. NRW und der Bund hatten bereits früh angekündigt, bei dem Großprojekt an der Sauerlandlinie Tempo zu machen.