Tragischer Unfall in Lüdenscheid Senior nach Sturz von Bus angefahren und tödlich verletzt

Ein 84 Jahre alter Mann ist in Lüdenscheid im Sauerland hinter einem Bus gestürzt, von dem Fahrzeug angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Samstagmorgen, 14. Januar, aus zunächst ungeklärter Ursache direkt hinter einem Bus an der Haltestelle auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei mit.