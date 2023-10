Lüdenscheid Kleiner Blechschaden bringt mehrere Straftaten ans Licht

Ein kleiner Blechschaden an der Ampel hat im Sauerland eine ganze Reihe von Straftaten ans Licht gebracht. Die Polizei in Lüdenscheid war am Dienstag alarmiert worden, weil ein 40-Jähriger an einer Ampel auf das Auto eines 37-Jährigen aufgefahren war. Als die Beamten eintrafen, erzählten die Kinder des 40-Jährigen frei heraus, dass ihr Vater einen gefälschten Ausweis benutze und gerade auf dem Weg zu einem Drogengeschäft sei. Ein Drogentest sei positiv ausgefallen, und auch mit den Papieren des Mannes sei einiges nicht in Ordnung gewesen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Der 40-Jährige wurde deshalb vorläufig festgenommen.