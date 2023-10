Polizei in Lüdenscheid Zwölfjähriger soll zwei Menschen mit Waffen überfallen haben

Nur wenige Minuten später soll der Junge versucht haben, im Rosengarten einen 65-Jährigen zu überfallen. Das Opfer gab an, dass ihm der mutmaßliche Täter einen Elektroschocker vorgehalten und Geld gefordert habe. Der Überfallene flüchtete sich in einen Hauseingang und hielt die Tür von innen zu. Der Tatverdächtige ließ dann von seinem Opfer ab und ging zurück in den Rosengarten.