16-Jähriger in U-Haft : Hinweise auf Beteiligte nach tödlichem Schuss auf Lüdenscheider Kirmes

16-Jähriger in U-Haft

Ein 16-Jähriger ist weiterhin in U-Haft nach einem tödlichen Schuss bei der Lüdenscheider Kirmes. (Archivfoto) Foto: dpa/Markus Klümper

Lüdenscheid Nach dem tödlichen Schuss bei der Kirmes in Lüdenscheid haben die Ermittler Hinweise auf die weiteren mutmaßlichen Beteiligten erhalten. Der Hauptverdächtige, ein 16 Jahre alter Jugendlicher, sitzt bereits wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Offen ließ er ebenso, ob die Tatwaffe sichergestellt werden konnte. Der Schuss aus der scharfen Waffe soll am vergangenen Wochenende aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus abgefeuert worden sein. Ein offenbar unbeteiligter 40-jähriger Mann aus Gummersbach wurde dabei getötet.

Der Jugendliche war am Montagabend mit Hilfe von Spezialkräften in Lüdenscheid festgenommenen worden. Seine Verteidigerin war für eine Stellungnahme am Mittwoch zunächst nicht zu erreichen. Bei der Festnahme war auch die Wohnung durchsucht worden.