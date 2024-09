Lange Haftstrafen drohen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca? Verdächtige sind zurück in NRW

Die Gruppe aus damals fünf Urlaubern war im Sommer 2023 wegen des Vorwurfs der Gruppenvergewaltigung auf Mallorca in U-Haft genommen worden. Sie sollen eine damals 18-jährige Urlauberin aus Deutschland, die einer von ihnen am Ballermann am Strand kennengelernt hatte, im Hotel zum Geschlechtsverkehr gezwungen oder dabei tatenlos zugeschaut zu haben. Ein Angehöriger der Freundesgruppe war schon nach kurzer Zeit auf freien Fuß gesetzt worden und nach NRW zurückgekehrt. Die anderen sind seit wenigen Wochen wieder in Deutschland.