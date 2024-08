Kurioser Vorfall in Lüdenscheid Betrunkener legt sich in fremder Wohnung in Kinderbett

Im nordrhein-westfälischen Lüdenscheid hat sich ein stark betrunkener Mann in einer fremden Wohnung in ein leeres Kinderbett gelegt. Der Mann nutzte die kurze Abwesenheit des Wohnungsbesitzers aus, als dieser wegen eines lauten Polterns aus dem oberen Stockwerk seine Wohnung verlassen hatte, wie die Polizei in Iserlohn am Freitag (9. August 2024) berichtete. Der Betrunkene schloss dann die offengelassene Tür hinter sich und machte es sich im Kinderbett bequem.