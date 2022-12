Seit 2. Dezember 2021 Ein Jahr Sperrung Rahmedebrücke - Union will schnellere Sanierungen

Konkret will die Union, dass es in bestimmten Fällen kein Planfeststellungsverfahren mehr braucht, wenn es um die Unterhaltung und Instandhaltung von Brücken geht. Bislang ist das nur in Ausnahmefällen wie einem Wiederaufbau nach einer Naturkatastrophe möglich. Außerdem sollen Bauvorhaben in Ausnahmefällen ganz oder teilweise von Anforderungen der Umweltverträglichkeitsprüfung ausgenommen werden.