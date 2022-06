Grundlage für Lärmschutzmaßnahmen : Autobahngesellschaft zählt Verkehr auf A45-Umleitung in Lüdenscheid

Autobahngesellschaft zählt Verkehr auf A45-Umleitung in Lüdenscheid

Die Autobahngesellschaft zählt den Verkehr auf der A45-Umleitung in Lüdenscheid (Symbolbild). Foto: dpa/Thomas Banneyer

Lüdenscheid Die Autobahngesellschaft des Bundes zählt in dieser Woche den Verkehr auf der Bedarfsumleitung der Autobahn 45 zwischen Lüdenscheid und Lüdenscheid Nord. Die Ergebnisse dienten vor allem dazu, die Lärmbelastung entlang der Strecke zu berechnen.

Bei der Zählung sitze „nicht mehr der Student im Klappstuhl“ mit Zettel und Papier an der Autobahn und zähle, sagte Schlenga. Das übernehmen demnach nun mehrere kleine Kameras, die an der Strecke montiert wurden. Nicht nur die Gesamtzahl der Fahrzeuge könne so gemessen werden, auch eine Unterscheidung zwischen Auto, Auto mit Anhänger, Lieferwagen und Lkw finde statt.