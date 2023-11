Polizei sucht Zeugen Anti-AfD-Aufkleber mit Rasierklingen in Lüdenscheid verteilt

Die Aufkleber mit der Aufschrift „FCK AFD“ seien an Laternen, Stromkästen und Zigarettenautomaten an mehreren Stellen in der Stadt aufgetaucht. Ein 42-Jähriger habe sich geschnitten, als er einen Aufkleber abziehen wollte. Wegen des politischen Bezugs hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.