Neubau gestartet A45-Brückenbau bei Lüdenscheid – Verkehrsminister schwingt den Hammer

Lüdenscheid (dpa) - Auf den symbolischen ersten Spatenstich hatten die Verantwortlichen bewusst verzichtet. Die von Umleitungslärm und Durchgangsverkehr gestressten Anwohner in Lüdenscheid wollen auf dem Baugelände der abgerissenen Talbrücke Rahmede der Autobahn 45 richtige Taten sehen. Und so setzte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag im Sauerland einen Messpunkt aus Metall in einen kleinen Betonsockel an der Abbruchkante. Die Ingenieure der ausführenden Baufirmen platzieren darauf ein digitales Messgerät und können in den nächsten Jahren dann prüfen, dass die sich aufeinander zu bewegenden neuen Brückenteile am Ende auch millimetergenau passen.