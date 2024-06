Wegen Totschlag verurteilt 17-Jähriger erschießt Kirmesbesucher in Lüdenscheid – fast zehn Jahre Haft

Dabei traf er nach den Urteilsfeststellungen einen unbeteiligten Mann, der noch am selben Tag an seinen Verletzungen starb. Die Kammer sah es demnach als erwiesen an, dass der Angeklagte bei der Schussabgabe den Tod unbeteiligter Menschen billigend in Kauf genommen hatte. Deshalb habe er sich des Totschlags schuldig gemacht - und nicht etwa der fahrlässigen Tötung.